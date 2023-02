Juventus: Spezia in piena emergenza, Allegri può sorridere

17/02/2023 19:44

E' una settimana atipica quella che sta vivendo lo Spezia in vista della gara con la Juventus di domenica prossima. Il pareggio all'ultimo tuffo dell'Empoli, ma non solo, è costato la panchina a Luca Gotti. Il tecnico veneto paga anche le assenze dell'ultimo periodo per infortuni e squalifiche, ma anche una gestione delle difficoltà che non è apparsa quella ideale per una squadra che si deve salvare.

La squadra è stata affidata al tecnico in seconda Lorieri che gestirà con lo staff la partita con i bianconeri per poi lasciare l'incarico con tutta probabilità a Leonardo Semplici, che sta definendo tutti i dettagli con la società ligure per poi essere annunciato lunedì prossimo. Ma c'è prima da giocare un match che si prepara da solo contro la Juve, con il Picco che sarà sold out. Dal punto di vista dell'infermeria, è ormai recuperato Mbala Nzola, giocatore chiave per la squadra, mentre dovrebbe anche tornare tra i convocati Kovalenko. Bisognerà invece attendere la prossima settimana per vedere il rientro in gruppo di Zurkowski e probabilmente Moutinho, Ci vorrà invece ancora un po' per il recupero di Simone Bastoni. Dalla squalifica tornano Ampadu e Caldara, mentre è stato squalificato Esposito dopo il rosso con l'Empoli.

Dal punto di vista della formazione, disposizione in campo e protagonisti saranno poco differenti da quelli proposti da Gotti, con Nzola che andrà inizialmente in panchina e l'utilizzo di Holm, ancora sofferente ai flessori, è in dubbio, almeno dall'inizio. Al suo posto potrebbe esserci Gyasi, con coppia d'attacco ancora composta da Verde e Shomurodov con il primo reduce dalla doppietta di Empoli. Rimane quindi uno Spezia ancora incerottato quello che affronterà la Juve al 'Picco'.