Juventus, Schira rivela il futuro di Milinkovic-Savic: Ha fatto una scelta

Milinkovic-Savic si allontana dalla Lazio. Il centrocampista biancoceleste e della nazionale serba potrebbe presto lasciare Roma in cerca di una nuova avventura. Di mezzo c’è ovviamente il presidente Claudio Lotito, un osso veramente duro quando si parla di trattative. Ma stavolta il numero uno della Lazio potrebbe avere meno spazio di manovra. Il contratto del centrocampista serbo scade nell’estate del 2024, quindi se da una parte è vero che i biancocelesti hanno ancora molto tempo davanti, è altrettanto vero che portare un giocatore scontento a giocare senza rinnovo potrebbe essere un rischio grosso. A fare il punto della situazione ci pensa il giornalista Nicolò Schira.

Non c’è accordo tra la Lazio e Sergej Milinkovic-Savic per l’estensione di contratto in questo momento. La Juventus rimane molto interessata al calciatore dopo gli incontri degli ultimi mesi. La Juve ha già incontrato il suo agente Kezman tre volte nel corso dell’ultimo anno.