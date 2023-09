Juventus, questa sera occhi sbarrati sul baby fenomeno

15/09/2023 16:11

La società bianconera, questa sera, sarà attenta alla prestazione di un baby fenomeno. Stiamo parlando di Kenan Yildiz, che con la Juventus Next Gen affronta il Rimini nella terza giornata del girone B di Serie C. L'ex Bayern Monaco, nella scorsa stagione, si è messo in mostra con la Primavera di Montero tanto da strappare diverse convocazioni in prima squadra. Quest'anno il classe 2005 è entrato nei minuti finali nelle sfide contro Udinese e Bologna, dimostrando di essere un talento indiscusso nonostante la carta d'identità.

Simpatico il siparietto tra il fantasista bianconero e Massimilano Allegri al termine del match in Friuli, nel quale il tecnico livornese ha chiesto al suo calciatore di tagliare il ciuffo. Promessa mantenuta da Yildiz che si è presentato alla Continassa con un taglio di capelli diverso. Kenan è nato a Ratisbona, padre turco e mamma di origini bavaresi. La sua carriera comincia nel Jahn Regensburg prima di entrare nel settore giovanile del Bayern Monaco. Nell'estate del 2021 il passaggio alla Juventus nella quale Yildiz si augura di consacrarsi a tutti gli effetti nonostante la giovane età.