Juventus, passi avanti per Milinkovic-Savic: la situazione

25/11/2022 12:05

Ci sono significativi aggiornamenti nella trattativa che riguarda Sergej Milinkovic-Savic. La Juventus insiste per il centrocampista della Lazio e, come assicura Tuttosport, ha fatto dei passi avanti negli ultimi tempi. L'ultimo contatto è arrivato in occasione di Juve-Lazio, ultima gara prima della sosta mondiale, quella in cui i tifosi bianconeri hanno applaudito il serbo al momento dell'uscita dal campo. Il calciatore ha fatto sapere, che, nel caso, la Juve sarebbe una destinazione più che gradita. E il rinnovo di contratto con il club di Lotito è in alto mare, per non dire definitivamente naufragato, visto lo stipendio da top player chiesto dall'entourage del talentuoso mediano. L'accordo tra Milinkovic-Savic e la Lazio scade a giugno 2024, se il presidente biancoceleste non vuol perdere a zero il suo campione deve necessariamente venderlo la prossima estate.