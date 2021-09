Juventus-Milan: per i bookmaker la classifica non conta

17/09/2021 21:58

Milan capolista a punteggio pieno, Juve terzultima con un solo punto rimediato in tre gare. Classifica alla mano, sembrerebbe una gara in cui considerare i rossoneri favoriti, invece per i bookmaker non è così. Nonostante i risultati delle prime tre giornate di campionato, infatti, le principali agenzie di scommesse continuano a piazzare i bianconeri avanti nei pronostici in vista del super match in cartello domenica sera (ore 20.45) all’Allianz Arena.

Juve-Milan, le quote dei bookmaker

Il Milan, lanciatissimo dopo le vittorie in serie A contro Sampdoria, Cagliari e Lazio, e rinfrancato dalla sconfitta a testa alta rimediata in Champions League ad “Anfield”, sbarcherà a Torino da sfavorito. Secondo i bookmaker infatti la vittoria della Juve ha una probabilità del 47%, quella dell’undici di Pioli del 24%, mentre il risultato di parità è al 27%. Ragionando in termini di quote effettive, l’1 in bolletta varia tra quota 2,05 a 2,20, mentre il colpo esterno dei rossoneri oscilla tra 3,20 e 3,40. Il segno X è quotato tra 3,40 e 3,0.