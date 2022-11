Juventus-Lazio, le formazioni: mistero Locatelli dopo il no alla Nazionale

11/11/2022 20:57

Ultimo impegno per la Juventus in questo 2022, che all'Allianz Stadium affronterà domenica 13 novembre alle ore 20:45 la Lazio dell'ex Sarri.

Allegri proverà ad inanellare la sesta vittoria di fila in campionato, con una formazione in cui l'unico dubbio da sciogliere dovrebbe essere quello relativo a chi potrebbe affiancare Milik: in balottaggio l'astro in ascesa Miretti ed un ritrovato Kean. In dubbio Locatelli, che ha risposto picche alla convocazione in Nazionale di Mancini per le amichevoli per motivi personali, ma che potrebbe avere la condizione giusta per affrontare la Lazio.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. All. Allegri



LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri