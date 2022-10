Juventus-Inter, dura presa di posizione della Curva Nord

18/10/2022 20:27

La Curva Nord ha preso una decisione drastica in merito a Juventus-Inter, partita della 13esima giornata di Serie A in programma il prossimo 6 novembre alle 20:45.

Al derby d'Italia che sarà uno degli ultimi match prima della sosta mondiale non saranno presenti i tifosi ospiti, che diserteranno la serata dell'Allianz Stadium.

Il motivo non è riconducibile all'andamento dell'Inter, bensì alla politica dei posti riservati in curva per chi seguirà i nerazzurri in trasferta. La Curva Nord su Facebook ha infatti scritto:

La Curva Nord rende noto con largo anticipo che anche per quest’anno non parteciperà alla trasferta di Torino in occasione di Juventus-Inter del 6 novembre prossimo. Le motivazioni sono le solite ben note legate alla modalità di vendita dei biglietti per il settore ospiti.

Anche nell'ultimo match tra le due squadre, giocato lo scorso marzo, il tifo organizzato dell'Inter disertò la gara per gli stessi motivi, ovvero scarsezza di posti riservati agli ospiti.