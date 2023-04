Juventus, i convocati di Allegri per la Lazio: c'è un'esclusione a sorpresa

07/04/2023 19:43

Allenamento di rifinitura per la Juventus, alla vigilia della sfida del 29esimo turno di campionato contro la Lazio in programma domani sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico Allegri, che non sarà della partita per una sindrome influenzale, non aveva dato indicazioni sulla possibile formazione titolare rimandando le decisioni a dopo l'ultima seduta. Di sicuro non potrà contare su Kean che è squalificato e De Sciglio che si è fermato per un affaticamento, mentre in porta rientrerà Szczesny che martedì aveva lasciato spazio a Perin nella semifinale di Coppa Italia contro l'Inter.

Allegri ha annunciato possibili cambi in difesa e il rientro di Alex Sandro potrebbe spostare nuovamente Danilo sulla destra. Sulla corsia esterna di destra il ko di De Sciglio dà nuovamente spazio a Cuadrado in un centrocampo che dovrebbe contare ancora su Fagioli, Locatelli, Rabiot e Kostic, mentre in attacco dovrebbe essere ancora Di Maria ad agire alle spalle di Vlahovic. Nella conferenza stampa della vigilia, l'allenatore livornese della Juventus aveva parlato dei possibili rientri di Bonucci e Pogba ma alle parole ha fatto seguito solo l'inserimento del primo nella lista dei convocati. Per il centrocampista francese, dunque, ennesimo forfait.