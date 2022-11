Juventus, ecco le richieste di Rabiot per rinnovare il contratto

13/11/2022 11:54

E' diventato l'unico insostituibile per Allegri, si sta riscoprendo leader e anche goleador Adrien Rabiot. In estate il suo addio sembrava sicuro ma la trattativa col Manchester United è naufragata per le esose richieste economiche del giocatore francese che però in bianconero sta giocando ora la sua miglior stagione degli ultimi cinque anni. Il suo futuro però resta ancora un rebus. Rabiot va in scadenza a giugno, la Juve vorrebbe rinnovargli il contratto ma le richieste fatte dal centrocampista classe 1995 della nazionale francese sarebbero inconciliabili con la politica del club bianconero.

Il giocatore avrebbe chiesto un triennale a 10 milioni di euro a stagione, contratto che, difficilmente, la Juve concederà. Se le pretese di Rabiot non dovessero ridimensionarsi, il giocatore e la Juve si separeranno a giugno, da qui il ritorno di fiamma per Milinkovic-Savic. La dirigenza ha già incontrato anche l'agente del centrocampista della Lazio Kezman ma bisognerà fare i conti con le richieste di Lotito. Anche se il serbo va in scadenza nel 2024 il patron biancoceleste non accetta offerte inferiori agli 80 milioni di euro.