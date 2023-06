Juventus, a sorpresa arriva una clamorosa apertura dall’agente di Udogie

30/06/2023 16:38

Ci potrebbe essere un futuro alla Juventus per l’esterno Destino Udogie. Il calciatore italiano ha chiuso la sua stagione con la maglia dell’Udinese dove era in prestito dopo essere stato acquistato lo scorso anno dal Tottenham e lasciato ancora per un anno in Friuli. La tabella di marcia prevede il passaggio del giocatore alla squadra inglese ma ora il suo procuratore, Stefano Antonelli, nel corso di un’intervista con Sky Sport lascia le porte aperte ad un passaggio alla Juventus.