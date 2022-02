Juve, Vlahovic nel mirino dell’autorità giudiziaria

09/02/2022 19:44

Nuova grana per la Juventus e per Dusan Vlahovic. E’ arrivata infatti una segnalazione alla magistratura da pare dell’autorità giudiziaria in relazione alla sua presunta violazione dell’isolamento Covid per andare a Torino e fare le visite mediche prima della firma del contratto con la Juventus. A rivelarlo è stato l’assessore alla sanità della Regione Toscana, Simone Bezzini in risposta ad un’interrogazione in Consiglio regionale.