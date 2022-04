Juve verso il rinnovamento: l’ultima idea sulla fascia

08/04/2022 12:51

La Juventus vuole cominciare un nuovo ciclo e lo vuole fare all’insegna di quella che è sempre stata la filosofia del club bianconero: giovani italiani e di talento. Per questo motivo i dirigenti bianconeri si stanno guardando in giro alla ricerca delle migliori opportunità ed arriva propizia anche la sfida con il Cagliari, in cui ci sarà la possibilità di osservare da vicino Raoul Bellanova. L’esterno di destra si è messo in mostra con la maglia della formazione sarda ma anche con quella dell’Under21: il Cagliari dovrà riscattare il classe 2000 a fine stagione dal Bordeaux per una cifra di 500 mila euro. L’idea di Giulini però è quella di tenere il giocatore ancora per una stagione in Sardegna. La Juventus sta monitorando con attenzione il giocatore per costruire un’alternativa sulla fascia destra in questo momento occupata da Cuadrado e Danilo.