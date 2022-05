Juve, Tardelli: Macché cambiare, Allegri è l'uomo giusto

13/05/2022 20:50

Intervenuto sulle colonne de La Stampa, il campione del Mondo '82 ed ex Juventino, Marco Tardelli è tornato a parlare di Juventus. Partendo dalla sconfitta nel derby d'Italia nella finale di Coppa Italia contro l'Inter, Tardelli spiega:

Quella dell'altra sera è una sconfitta dolorosa, che ha mostrato una Juventus senza coraggio, senza cattiveria e senza idee. Una gara che ha messo in evidenza una squadra in grande difficoltà e con problemi un po' in tutti i reparti. Il centrocampo è completamente da rivedere, la difesa è troppo confusionaria e va sistemata in fretta, mentre l'attacco deve essere sostenuto di più. C'è bisogno di un gioco più fluido e armonioso che permetta alla manovra di essere più compatta.

Poi, sull'addio di Giorgio Chiellini:

Giorgio ci mancherà perché oltre a essere un grande capitano è stato un esempio di passione e professionalità. Un combattente puro, alle volte anche duro, ma sempre dotato di onestà sportiva. Insomma, un leader riconosciuto in campo e nello spogliatoio. Avrà tempo per decidere che cosa fare, ma penso che l'America possa essere una buona strada da percorrere prima di tornare a Torino per fare il dirigente della Juventus.

Infine, Tardelli si sofferma sul momento non facile per Allegri e spiega perché, nonostante i zero troferi stagionali, sarebbe giusto continuare con il tecnico livornese: