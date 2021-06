Juve, sirene spagnole per Rugani

24/06/2021 19:35

Rientrato alla Cantinassa dopo l'anno passato in prestito tra i bassi della Ligue1 e le prestazioni più che sufficienti in Sardegna con il Cagliari, Daniele Rugani potrebbe presto salutare nuovamente i bianconeri per una nuova avventura all'estero.

Sulle tracce del difensore centrale classe '94 ci sarebbe infatti il Betis di Siviglia. A rivelarlo è Tmw, che svela anche come tra la Juve e il club andaluso ci siano già stati i primi contatti per sondare il terreno. Ancora non è chiaro quali dovrebbero essere i dettagli dell'accordo. Con molta probabilità dovrebbe trattarsi nuovamente di un prestito, visto anche il contratto dell'ex Empoli con i bianconeri in scadenza nel 2023.