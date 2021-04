Juve, se va male a Udine via Pirlo e pronto il sostituto

27/04/2021 09:41

Stare fermi a guardare la squadra che affonda non è da Juventus. I risultati di ieri, con le vittorie di Napoli e Lazio, hanno confermato che la lotta per un posto in Champions sarà durissima e durerà fino all'ultima giornata. Un punto in più o in meno ma addirittura anche una differenza reti negli scontri diretti potrebbero dire Champions sì o Champions no. E in ballo ci sono decine e decine di milioni di euro. Ecco perchè Agnelli potrebbe prendere una decisione clamorosa. Già nelle scorse ore - come riporta La Stampa - si sono rincorse voci - smentite - di un esonero immediato o addirittura di dimissioni dopo il pareggio di Firenze e le ammissioni di colpa da parte dello stesso tecnico ma la posizione del tecnico non è mai stata veramente in dubbio. Lo sarebbe però in caso di flop a Udine.