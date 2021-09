Juve, pronta all’assalto per un giovane talento dalla B

26/09/2021 18:48

Tutti pazzi di Lorenzo Lucca. Il nome dell’attaccante del 2000 è uno di quelli più gettonati nell’ultimo periodo. L’attaccante del Pisa è uno dei grandi protagonisti del momento magico della squadra toscana che è al primo posto in serie B. In poche giornate tutti si sono fermati a guardare questo ragazzo di 2 metri che sembra giocare con l’esperienza di un veterano. Anche contro il Parma di Buffon, il giovane attaccante ha trovato il gol e alla gara erano presenti emissari del Sassuolo e della Juventus. Proprio il club bianconero sembra uno di quelli maggiormente interessati. La Juventus è intenzionata a puntare sui giovani talenti italiani per la sua ossatura futura e il giovane Lucca sembra avere tutte le carte in regola per entrare nel mirino del club. La sua carriera, e non solo per via della struttura fisica, ricorda da vicino quella di Luca Toni. Lucca infatti dopo essere stato scartato dalle giovanili del Torino, ha dovuto ricominciare dalla Promozione con l’Atletico Torino prima del passaggio alle giovanili con la maglia del Vicenza per poi finire al Palermo in serie C. Ora sembra essere tutto pronto per la consacrazione anche tra i Cadetti in attesa della chiamata più importante.