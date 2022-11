Juve, l'annuncio choc di Allegri su Vlahovic

Massimiliano Allegri toglie subito le speranze sulla possibile presenza di Dusan Vlahovic nel match di domani contro la Lazio e spiega:

Domani Dusan non ci sarà. Ha fatto con noi metà allenamento ieri e oggi, ma ci ho parlato e non se la sente. Così, è inutile portare un ragazzo in panchina che, poi, non può darci una mano. Il Mondiale non c’entra. Occorre essere fatalisti perché può anche succedere che un giocatore arrivi in Qatar e, poi, si faccia male al primo allenamento con la Nazionale.