Juve in partenza per Roma, due assenze dell'ultim'ora per Allegri

29/03/2024 19:09

Seduta di rifinitura per la Juventus alla vigilia della partita di domani quando, alle 18, affronterà la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma nella 30esima giornata di Serie A. Il tecnico Massimiliano Allegri sembra avere pochi dubbi di formazione e mentre sulla corsia sinistra quello tra Kostic e Iling-Junior si è concluso a favore dell'inglese, visto che l'esterno serbo non è stato convocato per una sindrome influenzale, in attacco al fianco di Kean annunciato titolare già in conferenza stampa, dovrebbe esserci Chiesa preferito a Yildiz. Allo squalificato Vlahovic e agli infortunati Milik e Alcaraz si sono aggiunti tra gli assenti per la trasferta laziale il già citato Kostic e Alex Sandro fermato da un sovraccarico muscolare della coscia sinistra.