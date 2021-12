Juve in affari col Paris Saint-Germain: può arrivare vecchio pallino di mercato

30/12/2021 11:09

A dispetto delle dichiarazioni della dirigenza, improntate alla cautela e alla prudenza, potrebbe essere un mercato di riparazione zeppo di operazioni per la Juventus, in entrata e in uscita. Tra i movimenti solo apparentemente di secondo piano dei bianconeri, concentrati principalmente su centrocampo e attacco, spicca un affare last minute che riguarda un vecchio pallino della Juve, che gioca da terzino sinistro. Si tratta naturalmente di Layvin Kurzawa, più volte accostato alla Vecchia Signora nelle scorse sessioni di mercato e ufficialmente in uscita dal Paris Saint-Germain. Ad Allegri uno come Kurzawa farebbe comodo vista l'emergenza nel settore, ma la concorrenza - come scrive Il Messaggero - è agguerrita. Il laterale dei parigini, infatti, piace molto alla Lazio di Maurizio Sarri, che si è fatta avanti per il prestito del giocatore. Il prestito sarebbe anche la formula che consentirebbe il trasferimento a Torino, visto che la Juve intende destinare le (poche) risorse a disposizione su altri movimenti.