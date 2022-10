Juve-Empoli 4-0: a segno Kean, Mckennie e doppio Rabiot. Le pagelle dei bianconeri

21/10/2022 22:34

Seconda vittoria consecutiva per la Juventus che scavalca momentaneamente l'Inter in classifica. Solito copione: bianconeri bene nei primi 20', gran gol di Kean, poi il baricentro arretra e l'Empoli fa il 65% di possesso nel primo tempo. Il raddoppio di Mckennie mette in cassaforte la partita, Rabiot arrotonda. Ecco le pagelle dei bianconeri.



Szczesny 6,5 - Bravo sulla conclusione insidiosa di Haas e su Destro alla mezz'ora, attento nelle uscite

Rugani 6 - Attento nelle chiusure, dal suo lato c'è molto lavoro perché l'Empoli sale molto con Bandinelli e Parisi e spesso deve uscire dalla linea. Qualche errore di troppo in appoggio (79' Alex Sandro sv)

Bonucci 5,5 - Soffre quando viene puntato, tiene la linea troppo bassa dopo la prima mezz'ora. Sbaglia qualche appoggio di troppo

Danilo 7 - Braccetto a sinistra, entra molto dentro il campo a giocare. Bravo in tutte le chiusure sia centrali che esterne, è il vero leader della squadra e dà sempre la giusta copertura in diagonale. Assist per Rabiot nel finale

Cuadrado 6 - Qualche imprecisione di troppo, regala una palla gol all'Empoli e una a Mckennie (che però sbaglia). Da un suo calcio d'angolo nasce il 2-0

Mckennie 6,5 - Attento nelle scalate difensive, bravo a riempire l'area di rigore ma commette sempre qualche errore tecnico di troppo, come quando si divora il 2-0 su assist di Cuadrado. Bello l'assist sprecato da Kean, fa un gol dei suoi di testa (65' Paredes 6 - Preciso negli appoggi, consolida il possesso)

Locatelli 6,5 - Non lucido nelle prime giocate, man mano alza il pressing su Pjaca e accorcia in avanti migliorando il livello tecnico della sua prestazione e sporcando molte linee di passaggio. Sembra finalmente in forma

Rabiot 7 - L'1-0 viene da una sua accelerazione, rompe spesso le trame dell'Empoli ma è meno preciso del solito anche se l'intensità e gli strappi non mancano mai. Si toglie lo sfizio di siglare una doppietta.

Kostic 7 - Bellissimo assist per Kean, mette sempre palle interessanti in mezzo o in verticale. Ha il sinistro caldo, e lo sfrutta per tutta la partita cercando sempre i compagni con i tempi giusti: i quali, finalmente, stanno iniziando a capire come crossa. (85' Iling Junior - sv)

Kean 7 - Subito nel vivo, gol di cattiveria. Attacca sempre la profondità tenendo bassa la linea dell'Empoli. Si mangia il 2-0 su preciso assist di Mckennie, ma tiene costantemente in allarme la difesa toscana. Conferma il buon momento di forma, il Var gli ha negato la doppietta (79' Miretti 6 - Vicario gli nega la gioia del gol)

Vlahovic 5,5 - Lascia la profondità a Kean e mostra miglioramenti nel giocare con la squadra, ma dopo i primi 20' rimane spesso isolato in avanti e tocca pochi palloni (65' Milik 6 - Ha tre occasioni per segnare, entra subito nel vivo del gioco)