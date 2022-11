Juve, ecco il primo passo per Milinkovic-Savic: la novità

15/11/2022 19:11

La Juventus sarebbe pronta a formulare la prima 'offerta ufficiale per acquistare Sergej Milinkovic-Savic. I bianconeri, secondo radiomercato, metteranno sul piatto 50 milioni più bonus. Naturalmente lo scoglio da superare sarà quello rappresentato da Claudio Lotito: il presidente della Lazio ha spiegato come non gli importi nulla dell'applauso dello Stadium e che vuole 100 milioni per cedere il serbo. La sensazione è che comunque lascerà la Lazio, anche perché la Juventus potrebbe spingersi fino a 6 milioni di ingaggio, cifra che i biancocelesti non potrebbero raggiungere. E con la scadenza del contratto nel 2024, è probabile che Lotito alla fine abbassi le sue pretese. Ma è soltanto un primo approccio, la strada per questa trattativa si prevede molto lunga e tormentata.