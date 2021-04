Juve, dopo Buffon un ritorno può mettere in dubbio Szczesny

13/04/2021 19:02

In casa Juve, nelle ultime settimane si è molto discusso in merito alle gerarchie relative alla porta. Certo, è altamente probabile che, nonostante le buone prestazioni di Gigi Buffon e le incertezze dimostrate, Wojciech Szczesny non abbia mai realmente visto mettere in discussione la propria titolarità da Andrea Pirlo e dal resto della squadra. In molti, però, tra tifosi e addetti ai lavori si sono interrogati in merito. E in molti si sono apertamente schierati con l'italiano, preferendolo al polacco.

Il ritorno di Audero

Detto questo, è ovvio che la porta della Juve non avrà ancora a lungo Gigi Buffon nel suo futuro. Anche e semplicemente per una questione anagrafica e di prospettiva, è dunque normale che i bianconeri inizino fin da ora a pensare a un degno sostituto per il campione del Mondo 2006. Tra i papabili, il sito tuttomercatoweb.com inserisce anche un ex, che molto bene sta facendo a Genova, sponda Samp. Si tratta di quel Emil Audero che in bianconero ha passato una vita intera, dal 2008 al 2017. Cresciuto nel vivavio della Juve, fino all'esordio in Serie A con Max Allegri.

Sana competitività

Poi, il prestito al Venezia e l'approdo alla Sampdoria, con cui è crescuito parecchio, diventando titolare e prendendosi spesso la scena. Additato da molti come uno dei portieri migliori del nostro campionato, ecco che riportare i guantoni del 24enne italo-indonesiano alla casa base non sarebbe per la Juve una cattiva idea. Il probema semmai, sarebbe quello di avere una sovrabbondanza, che potrebbe anche fare bene sia Szczesny, sia allo stesso Audero. Spesso, infatti, quando puoi permetterti due portieri potenzialmente titolari, la competizione stimola entrambe portandoli a rendere al meglio. Ovviamente, la questione per ora resta una suggestione, ma qualora Buffon decidesse davvero di dire addio, a fine anno la Juve e Audero potranno davvero riabbracciarsi.