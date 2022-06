Juve: decisione presa per l'oggetto del mistero, Ihattaren

19/06/2022 19:15

Arrivato la scorsa estate come scommessa di grande potenziale e prospettiva, il centrocampista olandese di origine marocchina, Mohamed Ihattaren non vestirà mai il bianconero. La decisione della Juventus è, infatti, stata presa dopo il prestito infruttuoso alla Samp con tanto di "fuga" in Olanda del giocatore e dichirazioni al vetriolo che hanno fatto propendere per l'addio.

Lo scorso 31 agosto, i bianconeri avevamo versato 1,8 milioni di euro al PSV Eindhoven per assicurarsi le prestazione del talentuoso olondarese classe 2002 che, il tempo di arrivare a Torino è stato rigirato in Liguria, alla Sampdoria. Un passaggio, a suo dire, difficile, che lo ha spinto a tornare in Olanda per "problemi familiari" senza più fare ritorno. Così, a fine gennaio, la Juve lo pesta all'Ajax.

Nei lanceri Ihattaren torna a giocare, almeno con la squadra giovanile (lo Jong Ajax) in Eerste Divisie. Le buone prestagioni, condite da ben 4 gol e 2 assist in 5 presenze, hanno spinto i Lancieri a esercitare il riscatto. Un'operazione che permetterà alla Juve di incassare qualcosa come 1,9 milioni di euro e, quantomeno, non perderci. Scelta, praticamente obbligata, come scrive juvenews.eu, alla Vecchia Signora certi atteggiamenti non sono tollerati.