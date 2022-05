Juve, contali pure sono sempre pochi: Mai come Napoli e Inter

02/05/2022 14:55

In un campionato non c'è solo la classifica ufficiale, quella con i punti in palio, ma anche tante altre derivate, come la classifica dei pali o quella dei rigori a favore e contro. Stupisce che nella classifica dei rigori concessi una squadra come la Juventus sia nella colonna di destra, assieme a club come Genoa e Torino, con soli sei rigori fischiati a proprio vantaggio.

Con il rigore ricevuto ieri nella partita contro l’Udinese, infatti, l’Inter si è portata a quota 11 rigori a favore in questa Serie A. Solo il Napoli con 12 ne ha calciati più di nerazzurri di Simone Inzaghi. Il Milan invece si trova a quota 8 rigori a favore. Ecco di seguito la speciale classifica.

RIGORI A FAVORE 2021/2022 –

Napoli 12 (9)

Inter 11 (7)

Lazio 9 (7)

Fiorentina 9 (6)

Milan 8 (5)

Hellas Verona 8 (7)

Sassuolo 7 (7)

Roma 7 (5)

Empoli 7 (7)

Atalanta 6 (5) *

Juventus 6 (5)

Genoa 6 (5)

Torino 6 (6)

Bologna 4 (3)

Cagliari 4 (3)

Spezia 4 (3)

Sampdoria 4 (2)

Venezia 3 (2) *

Udinese 3 (3)

Salernitana 2 (2) **

* una partita in meno

** due partite in meno