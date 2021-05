Juve, Barcellona pronto alla doppia beffa

06/05/2021 19:32

Sul prossimo mercato della Juventus potrebbe abbattersi il Barcellona. Il club catalando sembrerebbe infatti pronto a piombare su due giocatori messi da tempo nel mirino dei dirigenti bianconeri: Manuel Locatelli e Sergio Aguero.

Situazione Locatelli-Bacellona

Per Locatelli, l'accostamento con gli azulgrana arriva direttamente dalla Spagna, con il Mundo Deportivo a rilanciare l'indiscrezione. Secondo il quotidiano sportivo, il Barça avrebbe intenzione di puntare sul centrocampista del Sassuolo per sostituire Sergio Busquets. Il ventaglio di talenti messo sotto osservazione dai dirigenti catalani non si ferma però solo all'ex Milan. Sul taccuino sarebbero finiti anche Camavinga (del Rennes) e Merino (della Real Sociedad).

Augero chiave per convincere Messi

A rivelare l'interessamento del Barcellona per Aguero è invece SkySport UK, che punta sul Kun per convincere Messi a restare in azulgrana e non accettare la corte del Psg. Secondo la redazione sportiva di Sky, il Barça avvrebbe già avviato i contatti con il connazionale della Pulce, che tra le altre cose ha già dimostrato il suo talento nel campionato spagnolo quando agli inizi della sua carriera si fece conoscere al mondo con la maglia dall'Atletico di Madrid.

Juve spettatrice interessata

Come detto, due colpi messi nel mirino anche dalla Juventus, due profili importanti a cui, nel caso dovesse concretizzarsi realmente la pista che porta a Barcellona, sarà difficile trovare alternative valide e, almeno per quanto riguarda Aguero, a parametro zero.