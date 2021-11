Juve, Allegri sorride: il titolarissimo rientra in anticipo

15/11/2021 18:28

Non tutti i mali vengono per nuocere. Ogni tanto la pausa per le nazionali regala anche qualche motivo per sorridere. Massimiliano Allegri, ad esempio, ha accolto con grande soddisfazione...l'ammonizione rimediata da Weston McKennie nell'ultimo match giocato con gli Stati Uniti nella corsa del girone Concacaf verso i Mondiali del prossimo anno. Il centrocampista della Juventus era in diffida e salterà dunque il prossimo match in programma nella notte di domani contro la Jamaica. Dettaglio, questo, che ha indotto lo staff della nazionale a stelle e strisce a liberarlo in anticipo, consentendogli di rientrare anticipatamente in Italia. McKennie, dunque, sarà regolarmente abile e arruolabile in vista del prossimo, delicato impegno dei bianconeri contro la Lazio. Nessuna corsa contro il tempo, nessun problema di fuso orario. Stavolta McKennie potrà preparare con grande cura e meticolosità la gara contro i biancocelesti di Sarri, dopo alcuni giorni di allenamenti serrati alla Continassa con il resto della squadra.