Juve, Allegri recupera una pedina importante

25/03/2022 19:26

Secondo allenamento della settimana per la Juventus di Massimiliano Allegri che ha lavorato al JTC Continassa in mattinata. I giocatori non impegnati con le nazionali hanno svolto una prima parte di riscaldamento seguita da una partitella in famiglia undici contro undici a ranghi misti con i ragazzi dell'Under 23 e quelli della formazione Primavera. A parte il brasiliano Alex Sandro, lo svizzero Zakaria e il serbo Vlahovic che hanno seguito programmi di lavoro individuali. Domani la squadra bianconera sarà nuovamente in campo per una seduta mattutina.

Intanto a Cagliari sale la febbre per la sfida in casa con la Juventus del prossimo 9 aprile. Da lunedi' 28, alle 10, prendera' il via la prelazione dei biglietti. In questa prima fase i tagliandi saranno a disposizione esclusivamente dei possessori di abbonamento 5 o 3 gare o di chi aveva acquistato un biglietto in occasione di Cagliari-Napoli o Cagliari-Lazio. A questi tifosi verra' dedicata, inoltre, la tariffa "Rossoblu'", con prezzi scontati rispetto a quella intera: la promozione sarà valida tutti i giorni di prelazione sino ad esaurimento posti. Dal 31 marzo, sempre alle 10, inizierà la vendita libera.