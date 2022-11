Juve-Allegri: Di Canio e quell'avverbio che ha cambiato tutto

La lingua affilata oggi è l'equivalente del piede fatato di ieri: Paolo Di Canio da quando ha smesso di giocare si è ritagliato il ruolo di Grillo parlante del calcio italiano, sempre pronto a bacchettate velenose. Intervistato da Tuttosport l'ex esterno della Lazio si è soffermato sul momento della Juventus e sulle responsabilità di Allegri dicendo:

"La Juve stava naufragando perché non aveva uno spirito e non aveva le idee chiare. E questo lo imputo ad Allegri che fino a 4 settimane fa non ha aveva avuto il coraggio di lanciare i giovani. Un atto di coraggio andava fatto prima, però il tempo s'è perso e le cose non si vedevano. Adesso invece, bravo anche ad Allegri". Il suo modo di comunicare? Si era messo nelle condizioni di fare muro con quella cantilena infinita della tecnica, delle qualità, e vai all'indietro, e voi parlate...Era diventato un muro stucchevole ma che non risolve nulla. Poi la svolta: un giorno ha detto "giustamente ci hanno massacrato". Ecco, quel giustamente ha cambiato tutto".