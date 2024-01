Juve al lavoro, le condizioni di Rabiot e Chiesa: cosa filtra dalla Continassa

25/01/2024 19:05

L'ultima gara del mese di gennaio la Juventus la giocherà in un Allianz Stadium sold out contro l'Empoli. Il modo migliore per continuare il cammino in campionato dove i bianconeri sono reduci da cinque vittorie consecutive – escludendo la Coppa Italia –. I bianconeri, sabato 27 alle ore 18:00, sono attesi dal match contro la compagine toscana, valevole per la terza giornata del girone di ritorno di Serie A. In vista di questo appuntamento contro l'Empoli, che con l'arrivo di Davide Nicola in panchina ha sconfitto 3-0 il Monza nell'ultimo turno disputato, i bianconeri stanno continuando ad allenarsi intensamente alla Continassa.

Oggi la squadra si è focalizzata su esercitazioni per lo sviluppo della manovra con conclusione, prima di lavorare per reparti: i difensori si sono dedicati alla fase difensiva, i centrocampisti e gli attaccanti sulle conclusioni. Federico Chiesa ha lavorato ancora a parte e molto probabilmente non ci sarà contro l' Empoli. A parte anche Adrien Rabiot, Mattia De Sciglio e Moise Kean ormai in predicato di passare all'Atletico Madrid. Domani, vigilia della gara, la squadra si troverà ancora una volta al mattino per la sessione di lavoro giornaliera e successivamente, alle ore 14:00, Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa all'Allianz Stadium.