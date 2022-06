Italia senza più Milan: In tre saltano la gara con la Germania

12/06/2022 15:32

Sarà una Nazionale italiana "demilanizzata" quella che martedì affronterà la Germania in trasferta per la Nations League. Attraverso il suo ufficio stampa, infatti, la Figc fa sapere che dopo la partenza di Florenzi ieri sera per sottoporsi ad un intervento (non legato al calcio, ha specificato il terzino rossonero su Instagram), anche Tommaso Pobega, indisponibile, lascerà a breve il raduno e farà rientro al club per le cure del caso. Out anche un terzo giocatore del Milan, Sandro Tonali, che sarà squalificato dopo il giallo subito ieri sera. Il play resta invece in gruppo fino al termine del raduno. Domani mattina è prevista la partenza per Düsseldorf, in vista della gara contro la Germania di martedì. Nel pomeriggio, conferenza stampa e allenamento a Moenchengladbach. Questi gli azzurri rimasti a disposizione di Mancini: il solo Calabria resta a rappresentanza dei colori rossoneri.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Alex Meret (Napoli);



Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Davide Calabria (Milan), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Frosinone), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma);



Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Salvatore Esposito (Spal), Davide Frattesi (Sassuolo), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta)

Attaccanti: Matteo Cancellieri (Verona), Gianluca Caprari (Verona), Wilfried Gnonto (Zurigo), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Alessio Zerbin (Frosinone).