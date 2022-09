Italia-Inghilterra a San Siro, la speciale iniziativa della Figc

22/09/2022 16:17

Cresce l'attesa per gli Azzurri a Milano, che domani sera ospiterà per la 60ª volta la Nazionale ad un anno di distanza dal match con la Spagna valido per la Final Four di Nations League. Per la sfida con l'Inghilterra è stata superata la quota di 40.000 biglietti emessi, con i tifosi che possono continuare ad acquistare i tagliandi per la partita presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.

Come già accaduto nelle ultime gare della Nazionale, la FIGC conferma la politica di prezzi popolari (tagliandi a partire da 10 euro) e le agevolazioni riservate alle famiglie, ai giovani e agli Over 65 (per tutte le info clicca qui). Prima dell'inizio del match sarà osservato un minuto di raccoglimento per le vittime dell'alluvione che nei giorni scorsi ha colpito le Marche e gli Azzurri scenderanno in campo con il lutto al braccio.

Giocherà con il lutto al braccio anche l'Inghilterra per ricordare la Regina Elisabetta II, scomparsa l'8 settembre scorso all'età di 96 anni. All'ingresso in campo le squadre saranno accompagnate da alcuni bambini in cura presso il Centro Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino gestito dalla Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma.