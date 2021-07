Italia, Gentile: sono ottimista, non è la solita Spagna

05/07/2021 22:01

Intervenuto ai microfoni di RadioRai nel corso di Radio Anch'io lo sport, Claudio Gentile ha espresso tutto il suo entusiasmo per la Nazionale impegnata a Euro 2020. Il campione del mondo '82, ha spiegato:

Mi piaciono l'euforia e la voglia di fare gruppo di questa Italia. Mi ricorda quello che ho vissuto nel periodo in cui giocavo in Nazionale e credo che ci siano i presupposti per andare avanti. Vedo l'Italia finalista, poi in finale non vince sempre chi è più forte.

Sulla prossima avvarsaria degli azzurri, Gentile spiega:

Spagna? Penso che sia una squadra senza gioco. Non mi ricorda quella che abbiamo ammirato negli ultimi anni. Domani vedo un'Italia nettamente favorita.

Passando all'altro lato del tabellone, Gentile non ha dubbi:

In finale con l'Italia vedo l'Inghilterra, che non sarà facile da battere. Sono una delle Nazionali più forti, stanno dimostrando di poter essere all'altezza e di poter vincere questo Europeo, ma non perdo il mio ottimismo. Anche se prima occorre cominciare a superare la Spagna.

Sulle mosse che si aspetta da Mancini, l'ex azzurro spiega:

Mancini ha il polso dello spogliatoio e quando prenderà le sue decisioni sa che non dovrà sbagliare. Io, però, resto positivo. Domani non sarà impossibile, ma non bisogna sottovalutare la Spagna. L'importante è riuscire a fare gol.

