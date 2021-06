Inzaghi spiega a tutti perché ha scelto l'Inter

16/06/2021 08:04

Per Lotito è un traditore, uno che non ha mantenuto la parola dopo la stretta di mano che doveva significare resto alla Lazio. Simone Inzaghi spiega in una lettera al Corriere dello sport i motivi che lo hanno portato a dire addio ai biancocelesti per scegliere l'Inter

«Non ho problemi ad ammettere che lasciare la Lazio sia stata una delle scelte più complicate della mia vita, non ho ancora nemmeno la forza di andare a svuotare l’armadietto a Formello. I motivi che mi hanno portato a fare questa scelta non voglio affrontarli, ma è probabile che tutti avremmo potuto fare meglio. Nessuna polemica, si intende. Non le ho mai fatte prima e tantomeno le farei adesso o più avanti: il biancoceleste per me resta solo amore. Non mi permetterei mai di polemizzare con una società che ringrazierà per sempre. Sono anche un professionista che ama il suo lavoro, per questo la mia determinazione e la voglia di mettermi in gioco mi portano lontano da Roma e non nego di essere completamente concentrato in questa nuova ed entusiasmante avventura con l’Inter»