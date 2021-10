Inzaghi: Dopo ko con la Lazio abbiamo preso decisione assieme ai ragazzi

Inzaghi è convinto che questa possa essere la gara della svolta

Penso di sì. Gli scontri diretti sono importantissimi, se vinci danno una spinta in più. Dopo Roma abbiamo parlato tanto con la squadra. Eravamo amareggiati per la sconfitta e l'episodio del 2-1. Da lì abbiamo deciso che già dalla gara di martedì d'ora in avanti si giocherà anche con l'avversario in terra e solo l'arbitro potrà fermare il gioco. Avevamo bisogno di un riscatto e martedì abbiamo reso semplice una gara che era tutt'altro che facile contro una squadra organizzata, dalla grande ripartenza. La Juventus è una rivale storica e sappiamo il valore della partita. Dovremo essere bravi a farla nostra cercando di esprimere il nostro calcio ed essendo equilibrati. La Juventus ha recuperato tutti e viene da buonissimi risultati. Dovremo fare attenzione. Finora abbiamo sempre tenuto il campo, abbiamo perso solo due partite pur giocando molto bene e meritando un risultato diverso. Il cammino è buono, abbiamo un attimo rallentato ma siamo consapevoli ed esprimiamo un ottimo calcio. Proveremo a migliorare e a essere sempre più squadra"