Inzaghi prepara due Inter per Samp e Real Madrid

05/09/2021 15:42

Conte amava poco il turnover: l'ex tecnico nerazzurro non si è mai preoccupato troppo di fare alternanze particolari quando c'erano tanti impegni di fila ma - almeno per questa volta - la storia potrebbe cambiare in casa Inter. Simone Inzaghi starebbe pensando a due Inter diverse per i prossimi impegni alla ripresa dopo la sosta. Il tecnico ex Lazio è atteso a tre sfide importanti in una settimana: sabato a Marassi con la Sampdoria, poi a San Siro in Champions contro il Real Madrid per la prima giornata della fase a gironi e quindi ancora campionato contro il Bologna il sabato successivo. Partite che diventano cinque se si considera che subito dopo c'è anche il turno infrasettimanale (martedì 21 Fiorentina-Inter e sabato 25 Inter-Atalanta). Una rotazione è indispensabile, a maggior ragione perché c'è il problema dei suamericani che arriveranno in ritardo.

Inzaghi pertanto ha già deciso la squadra anti-Samp, con l'esclusione sia di Lautaro che Correa che di Vidal e Vecino. Ecco la possibile formazione titolare del Ferraris: Handanovic, Skriniar, Bastoni, De Vrij, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco, Sensi, Dzeko.

Contro il Real però si cambia. Questa la probabile formazione nerazzurra: Handanovic; Skriniar, Bastoni, De Vrij; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa