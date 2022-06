Intrigo Milan-Lazio: la doppia mossa è in fase di stallo

27/06/2022 20:50

Milan e Lazio sembrano unite sul mercato almeno in questa fase. Da una parte i biancocelesti che aspettano di piazzare la mossa per Romagnoli, sul fronte opposto i rossoneri che vogliono capire se Francesco Acerbi è l’uomo giusto per la difesa. Di mezzo ci sono i due giocatori che aspettano di conoscere il loro destino. In questo momento secondo quanto riporta Calciomercato.com, le due trattative sono in fase di stallo. La Lazio aspetta una mossa da Milano per Acerbi entrato in rottura totale con la società del presidente Lotito e lo stesso giocatore preme per conoscere la sua nuova destinazione. Il suo procuratore lo ha proposto al Milan che sta valutando l’operazione, soprattutto dopo l’affare Botman che è sfumato. Al momento però non c’è nessuna mossa ufficiale con la Lazio che chiede tra i 4 e i 5 milioni di euro per il giocatore. La partenza del numero 33 permetterebbe di liberare anche un posto nella rosa laziale per Romagnoli, promesso sposo ai biancocelesti ma ancora in attesa di mettere tutto nero su bianco.