Inter, Zhang ha già deciso il futuro di Inzaghi

L’Inter muove già i passi verso la nuova stagione e verso il suo futuro. La società nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata e per questo i vertici del club sono già alle prese con le prime scelte in vista del prossimo campionato. La squadra è ancora in lotta per lo scudetto, il secondo consecutivo, con i risultati della giornata di ieri che sembrano dar ragione ai nerazzurri e alle loro speranze di riuscire nell’impresa. Ma a prescindere dai risultati il presidente Zhang ed il suo staff sembrano decisi a continuare la loro avventura con Simone Inzaghi. Nonostante alcune voci circolate nelle scorse settimane, l’ex tecnico della Lazio viene considerato come il pilastro su cui fondare l’Inter del futuro e per questo motivo la società metterà sul piatto un’offerta di 6 milioni netti a stagione fino al 2025 con un aumento sostanziale rispetto ai 4,5 percepiti dall’allenatore in questo momento. La firma però potrebbe arrivare soltanto alla fine della stagione.