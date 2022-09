Inter, vertice ad Appiano tra società e tecnico: e un giocatore va ko

22/09/2022 16:42

Giornata di confronto per l'Inter, dopo la pesante sconfitta con l'Udinese. Al Suning Training Centre di Appiano Gentile si sono infatti ritrovati il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi e la dirigenza interista (presenti l'ad Marotta e il ds Ausilio), per un vertice tecnico per ripartire dopo il ko dei giorni scorsi al Friuli e capire come intervenire per invertire rapidamente la rotta verso le prossime sfide in campionato e in Champions League. Presente in mattinata ad Appiano anche il presidente nerazzurro Steven Zhang, rientrato dagli Usa, che dopo aver assistito all'allenamento ha pranzato con Inzaghi e la dirigenza prima di lasciare la Pinetina.

Intanto ieri c'è stato l'infortunio al ginocchio per il terzo portiere dell'Inter Alex Cordaz. L'ex Crotone si e' sottoposto quest'oggi a esami clinico strumentali dopo un infortunio avuto nell'allenamento di ieri: gli accertamenti, spiega il club nerazzurro in una nota, hanno evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. "Le condizioni del portiere saranno rivalutate nelle prossime settimane", conclude l'Inter.