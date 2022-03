Inter verso la Juventus: per Inzaghi c’è una buona notizia

30/03/2022 20:10

Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo in vista della trasferta di domenica sera sul campo della Juventus. Il match in programma all’Allianz Stadium potrebbe risultare decisivo per le sorti del campionato o perlomeno per le due squadre coinvolte. In caso di vittoria l’Inter infatti potrebbe tornare ad alimentare le sue speranze di scudetto, mentre se i bianconeri riuscissero a conquistare i tre punti metterebbero la loro candidatura per entrare a far parte del discorso tricolore dopo una lunga rincorsa. La squadra di Simone Inzaghi non arriva certo nelle migliori condizioni possibili dopo i due pareggio conquistati contro Torino e Fiorentina e per questo domenica, il tecnico ex Lazio vuole mettere in campo la migliore squadra per provare a fare uno sgambetto alla Vecchia Signora. Secondo le ultime informazioni che arrivano dalla Pinetina, io nerazzurri ritroveranno domani Marcelo Brozovic che si allenerà insieme ai compagni dopo che il giocatore aveva dato buone sensazioni negli ultimi giorni. La sua assenza è stata molto pesante per l’Inter ma dovrebbe essere a disposizione nella gara contro la Juventus.