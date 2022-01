Inter-Venezia, la posizione del club veneto: "Noi rispettiamo le regole"

Il Venezia è partito per Milano. Dunque l'intenzione del club veneto è di giocare domani alle 18 contro l'Inter, nonostante i tanti positivi emersi negli ultimi dieci giorni, quattro prima dell'Empoli e altri undici giovedì. Ma nessuno vuole mollare di un centimetro. Le parole alla vigilia sono affidate, dagli Stati Uniti, al presidente Duncan Niederauer, mentre si sa che il tecnico Paolo Zanetti è uno dei positivi. È rimasto a casa e al suo posto in panchina ci sarà Alberto Bertolini.

"Abbiamo presentato una lista di 25 giocatori per la partita e, all'interno, 5 risultavano positivi nel momento in cui l'abbiamo presentata. In precedenza erano stati isolati dalla squadra e, ovviamente, non saranno con la squadra. Coloro che si sono recati a Milano sono tutti risultati negativi nelle ultime 24 ore e, come da regolamento, nella serata di venerdì saranno stati testati di nuovo. Salvo che i risultati dei test non dicano diversamente, vogliamo disputare la partita" spiega il presidente.

Dunque si è pronti a scendere in campo, nonostante le probabili tante defezioni.

"Siamo una società che rispetta le regole e il campionato. I giocatori sani sono pronti a lottare e a dare il meglio domani sera. La squadra che schiereremo è forte ed è pronta a rappresentare il Venezia come i leoni che siamo. Speriamo che la pausa del prossimo fine settimana permetta a tutte le squadre di rimettersi in salute per poter finire insieme il campionato - continua Nierderauer -. Al rientro dalla pausa natalizia, c'è stato un forte aumento di contagiati e pure diverse squadre ne hanno risentito. Il Venezia è tra queste. La battaglia con il Covid sta continuando per il mondo e ora sta avendo un impatto importante sul nostro campionato di calcio per la terza stagione consecutiva. La Lega e tutti i club hanno lavorato duramente insieme per gestirlo nel miglior modo possibile. Dal punto di vista del Venezia, ci impegniamo a fondo per trovare il giusto equilibrio tra la salute dei nostri giocatori e la regolarità del campionato" aggiunge Niederaeuer.