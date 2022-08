Inter, ufficiale la cessione del giovane talento

11/08/2022 20:09

L'Inter sfoltisce la rosa facendo partire ancora una volta in prestito Andrea Pinamonti. Dopo la soddisfacente avventura dell'anno scorso in Toscana, con la maglia dell'Empoli, l'attaccante classe '99 si accasa in Emilia, sposando il progetto del Sassuolo, andando a occupare la casella lasciata libera dalla partenza verso la Premier League di Scamacca.

A conferma della fumata bianca, con l'accordo trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, sono arrivati anche gli annunci ufficiali di Inter e Sassuolo. Sul suo sito, i nerazzurri scrivono:

Andrea Pinamonti si trasferisce al Sassuolo MILANO - FC Internazionale Milano comunica la cessione di Andrea Pinamonti al Sassuolo. L'attaccante classe 1999 si trasferisce in prestito con obbligo di acquisto da parte del club neroverde.

Questo, invece, il comunicato dei neroverdi: