Inter, Tare ammette: Correa vuole solo il nerazzurro

Nel giorno del bel esordio stagionale contro il Genoa, l'Inter incassa anche l'apertura della Lazio per l'obiettivo di mercato. Joaquin Correa si accomoda in tribuna al Castellani per la prima gara dei biancazzurri di Sarri e, nel prepartita ai microfoni di SkySport, anche Igli Tare conferma le intenzioni del Tucu:

Sappiamo tutti che vuole lasciare la Lazio e che c'è questa possibilità con l'Inter... vediamo che cosa accade nelle prossime ore. Per noi è un giocatore importante e lui lo sa. Però non dipende da noi, dipende dall'Inter. Anche vero che ci sono anche altre squadre, c'è qualcosa all'estero, ma Correa vorrebbe restarte in Italia. In realtà, con i nerazzurri non c'è mai stata una vera trattativa. Le volontà delle parte, quelle sì, ma non una trattativa vera e propria. Stanno lavorando i procuratori e nelle prossime ore vedremo che cosa accadrà. L'importante è che chi resta deve essere contento di vestire questa maglia. Correa si è sempre comportato bene, anche in questa fase di preparazione, ma serve pazienza. Per tutti.