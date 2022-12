Inter, stop in allenamento: big a rischio per il Napoli

27/12/2022 15:16

Simone Inzaghi rischia di perdere un pezzo pregiato della sua Inter in vista della gara di campionato contro il Napoli che inaugurerà il 2023 nerazzurro e sarà il primo big match dell'anno per la Serie A.

Come riportato dal sito de La Gazzetta dello Sport, nell'allenamento odierno, Stefan de Vrij è stato costretto a fermarsi per via di un duro colpo alla caviglia che ne mette a forte rischio la presenza per i prossimi impegni. Nelle prossime ore, il difensore olandese ex Lazio sarà sottoposto a controlli di rito e accertamenti, così da valutare le possibilità di un recupero lampo per la sfida scudetto del 4 gennaio a San Siro.