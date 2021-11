Inter: Si pesca ancora nel serbatoio Lazio tra i pupilli di Inzaghi

Uno se l'è ritrovato, ovvero De Vrij, un altro lo ha fatto acquistare in estate, ovvero Correa ma Simone Inzaghi vorrebbe continuare a fare shopping nella sua ex Lazio. Tanti i pupilli dell'attuale allenatore dell'Inter che ancora giocano con la maglia biancoceleste. Un sogno arrivare a Milinkovic-Savic ma nel mercato dei possibili svincolati spunta un nome nuovo.

Lo scrive Tuttosport che parla di Luiz Felipe, in scadenza a giugno 2022 con la Lazio: "In estate il rinnovo con la Lazio sembrava cosa fatta, però la fumata bianca non è ancora arrivata. Il club nerazzurro segue la situazione: qualora ci fosse la possibilità di inserirsi, l’Inter non si farebbe pregare, anche perché il brasiliano è un giocatore che Inzaghi conosce bene e può essere un’utilissima alternativa da piazzare alle spalle di Skriniar, De Vrij e Bastoni"