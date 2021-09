Inter, quando rientrano Bastoni e Sensi? I tempi di recupero

13/09/2021 13:22

Uno ha riportato una distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio, l'altro un affaticamento al flessore. Sono ufficiali le diagnosi dei due calciatori dell'Inter usciti malconci dal confronto di Marassi contro la Sampdoria. Infortunio grave (ma non troppo) per il centrocampista, decisamente meno per il difensore. Ma quando torneranno in campo? Quando potranno rimettersi a disposizione di Inzaghi? Se lo chiedono i tifosi dell'Inter, considerati anche i tanti impegni ravvicinati che attendono i nerazzurri nelle prossime settimane, tra campionato e Champions.

Sensi e Bastoni, le date per il ritorno in campo

Sensi è incappato nello stesso tipo di infortunio di Gagliardini, che è rimasto fuori un mese. Logico, dunque, presupporre lo stesso periodo di inattività per l'ex Sassuolo, pronto dunque a tornare abile e arruolabile subito dopo la sosta di ottobre, alla ripresa: il 16 all'Olimpico c'è Lazio-Inter. Meno grave il problema di Bastoni, che non ha accusato alcuna lesione. In teoria il difensore potrebbe essere rischiato anche contro il Real, più probabilmente Inzaghi deciderà solo in extremis e soppesando al meglio costi e benefici. Il muscolo di Bastoni è affaticato, probabile che possa tornare in campo tra una settimana, in campionato contro il Bologna.