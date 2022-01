Inter, movimento in uscita: un centrocampista dà l’addio

25/01/2022 15:00

Nelle ultime ore l’Inter lavora al trasferimento di Gosens dall’Atalanta. Ma in casa nerazurra si pensa anche a sfoltire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Tra i giocatori meno utilizzati dall’ex tecnico della Lazio c’è anche Stefano Sensi. Il centrocampista aveva fatto vedere grandi cose dal suo arrivo a Milano sotto la gestione Antonio Conte, dato da meritarsi la convocazione per gli Europei della scorsa stagione. Ma a frenare l’ex Sassuolo ci hanno pensato gli infortuni che non gli hanno permesso di essere disponibile con l’Inter e che gli hanno anche fatto saltare gli impegni con l’Italia di Mancini. Nonostante il gol in Coppa Italia, Marotta e Ausilio hanno deciso di accontentare il giocatore alla ricerca di maggior spazio in questa seconda parte della stagione. L’affare con la Sampdoria sembra ormai a un passo ed il calciatore è in procinto di trasferirsi in Liguria con la formula del prestito.