Inter, Moratti: Con Conte un'armata, ma Inzaghi...

L'ex presidente nerazzurro, Massimo Moratti è intervenuto sulle frequenze di RadioSei per presentare il big match di sabato che vedrà l'Inter impegnata all'Olimpico contro la Lazio. Una sfida che non può rimandare la memoria dei nerazzurri a quel fatidico pomeriggio del 2002:

Di solito è una bella partita, a parte il brutto ricordo del 5 maggio. Tra i due club non ci sono mai troppe polemiche o eccessivo livore. La Lazio è una squadra che, come l'Inter, ha per tradizione dei buoni giocatori, per questo si è sempre visto del bel calcio quando si sono sfidate.