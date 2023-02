Inter-Milan: un ritorno per Inzaghi, Pioli prova a cambiare

03/02/2023 12:07

C’è grande attesa per il derby tra Inter e Milan in programma domenica alle 20.45. La sfida tra le due formazioni milanesi arriva in un momento fondamentale della stagione per entrambe le squadre. Da una parte l’Inter, che sconfitta con l’Empoli a parte, sta vivendo un buon momento culminato anche con la conquista della semifinale di Coppa Italia, dall’altra c’è il Milan che invece è alle prese con una pesante crisi di risultati con una sola vittoria conquistata dopo la pausa per i Mondiali.

Inter: Inzaghi rilancia Milan Skriniar

Il caso Skriniar è stato molto discusso nelle ultime settimane. Il giocatore lascerà l’Inter a fine stagione ma per il momento Inzaghi sembra voler fare ancora affidamento su di lui. Dopo non essere andato nemmeno in panchina contro l’Atalanta, il difensore potrebbe tornare titolare nella derby accanto ad Acerbi e Bastoni. Sulla fascia destra ci dovrebbe essere Darmian, uno dei più positivi in questa fase della stagione, con la mediana composta da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Dimarco a sinistra. In attacco il tandem Lautaro-Dzeko con Lukaku che potrebbe partire ancora dalla panchina.

Milan: Pioli vara il cambio modulo

Il Milan è alla ricerca degli equilibri perduti e nella sfida di San Siro potrebbe decidere di passare al 4-3-3. Ancora assente Bennacer, a centrocampo ci sarà il terzetto composto da Pobega, Tonali e Krunic: una scelta votata ad un equilibrio da ritrovare soprattutto in fase difensiva. In attacco Saelemaekers e Leao saranno ai lati di Giroud.

Inter (3-5-2): Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

Milan (4-3-3): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Kalulu, Hernandez; Pobega, Tonali, Krunic; Saelemaekers, Giroud, Leao. All. Pioli