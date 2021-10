Mercato Inter: Marotta mette le mani su due gioielli scandinavi

18/10/2021 20:45

Tra il ko con la Lazio e la sfida Champions contro la Sheriff (in programma domani), in casa Inter c’è anche spazio per parlare di mercato. Stando alle indiscrezioni filtrate oggi, infatti, Beppe Marotta sta tessendo la tela con la Sampdoria per portare in nerazzurro due prospetti per il futuro che la scorsa estate sono stati corteggiati da mezza Europa.

Ecco quanto scrive il sito Virgilio.it sulla doppia trattatuva;

I due blucerchiati in questione sarebbero Mikkel Damsgaard e Morten Thorsby. Il danese e il norvegese sono due punti fermi della Sampdoria e, nonostante la giovane età, hanno preso in mano la squadra provando a trascinarla anche nei tanti momenti di difficoltà.

Per Thorsby, centrocampista norvegese di 25 anni, la Sampdoria la scorsa estate ha respinto le offerte di Atalanta e Napoli. Marotta punta a chiudere l’operazione la prossima estate per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

L’Inter, però, stravede soprattutto per il 21enne danese Damsgaard, trequartista dai piedi educati che in patria paragonano al grande Michael Laudrup. Nell'ultima sessione di mercato si era fatto avanti il Tottenham con una proposta da 20 milioni di euro, rispedita però al mittente da Ferrero. Il patron della Samp spera di incassare dall’Inter circa 30 milioni per il suo gioiello scandinavo.