Inter, Mancini: “Deve servire da esempio”

Roberto Mancini esalta l’Inter. Il commissario tecnico della nazionale ha parlato della serie A e della sua ex squadra nel corso di una conferenza stampa per un evento della Regione Marche. Parole al miele quelle del ct che ha esalto il lavoro fatto da Antonio Conte.

L’Inter è un club dal grande blasone in Italia e nel mondo, quest’anno ha una grande squadra ed è la dimostrazione che quando si lavora con serietà poi i risultati arrivano, dovrebbe essere un esempio per tutti. Quando arrivai io all’Inter non si vinceva da molti anni, abbiamo lavorato anche con un po’ di fatica poi sono arrivati gli scudetti e poi l’Inter che ha vinto tutto, le affinità tra la mia Inter e quella di Conte sono davvero tante.